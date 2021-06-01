В Киеве блогерша с друзьями устроили погром в гостинице: полиция открыла дело за хулиганство

В Киеве полиция не оставила без внимания поведение молодых людей, которые сняли гостиничный номер и устроили там погром. Блогершу и ее друзей могут привлечь к ответственности за хулиганство.

Им грозит ограничение свободы до 5 лет или даже тюрьма до 4 лет. Это уже будет решать суд.

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Блогершу и ее друзей забрала полиция

В пресс-службе полиции сообщили, что на 102 позвонил администратор отеля, который услышал, что в номере происходит пьяная гулянка.

Все "действо", в том числе и приезд полиции, блогерша Мария записывала на телефон и выкладывала на своей странице в соцсетях.

Впрочем, хайп полицейские прекратили – всех доставили в участок. Это – киевляне, 2000, 2001 и 2002 годов рождения.

В Киеве блогер разнес гостиничный номер детали

Блогерша Мария, у которой в инстаграме более 70 тысяч подписчиков, снимала на камеру гулянку в отеле. Все были очень пьяными – еле держались на ногах.

Молодые люди настолько разгулялись, что разбили мебель, обрисовали ванну, залили пол алкоголем и сломали плазму. Это, по мнению Марии, было очень весело – она эмоционально комментировала все происходящее.

Когда приехала полиция, молодые люди заявили, что это не они устроили погром.

Когда полиция надела наручники на одного из участников гулянки, Мария решила его вызволить и предложила показать свою грудь. "Дядя, я покажу вам сиськи, а вы нас отпустите", сказала юная "леди". Впрочем, полиция на это не "купилась".

Мы собрали основные видео, которые попали в соцсети. Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!

Не первый раз

Как оказалось, блогерша, которой недавно исполнилось 18 лет, уже попадала в подобные ситуации. В марте Мария устроила погром в другом арендованном помещении – била яйца о потолок и зеркала, а также осыпала кровать мукой.

В этот же день она размахивала пистолетом на улице и случайно выстрелила в воздух.

Вероятно девушка таким образом пытается увеличить количество подписчиков своих страниц в соцсетях, на которых, Мария зарабатывает деньги.