Девушка ничего лучше не придумала, как предложить показать свою грудь, чтобы правоохранители его отпустили. Впрочем, это никого не заинтересовало – ей пришлось ехать вместе с товарищем в райотдел.

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Когда девушка села в полицейскую машину, то включила громкую музыку с нецензурщиной – в песне оскорбляли копов.

Еще один погром

Арендодателям и риелторам стоит бы запомнить это лицо, поскольку она вместе с друзьями, уже не впервые снимает жилье или гостиничный номер, и устраивает там погром. Что на этот раз натворили молодые люди:

разрисовали ванну,

разбили плазму,

сломали кровать,

залили пол алкоголем.

Все это снималось на телефон и выкладывалось в соцсетях. Там у девушки немало подписчиков – более 70 тысяч. Вероятно, что она насобирала сторонников подобными выходками.



Блогер Мария, которая крушит чужое жилье / Фото з инстаграма

Покажу сиськи

Когда приехала полиция и надела наручники на друга блогера, то она начала всячески оскорблять правоохранителей, а потом предложила показать грудь, если полицейские их отпустят. "Так у нас в Украине же делают", прокомментировала свое предложение девушка.

Она также уверяла, что это не они устроили погром.

Мы собрали все видео этого инцидента, которые были распространены в соцсетях.

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Сомнительная слава

Сайт 24 канала ранее писал о проделках блогера. Ее кстати зовут Мария. Она с мамой живет на Троещине. Девушке только что исполнилось 18 лет.

В марте 2021 года она "отметилась" двумя эпизодами – устроила игры с пистолетом и случайно выстрелила в воздух. Где она взяла оружие так и не выяснилось.

В тот же день, Мария с друзьями тоже разгромила съемную квартиру. Она сказала, что из-за того, что якобы владелец попросил их съехать и не вернул задаток.