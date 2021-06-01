Я покажу вам сиськи: после погрома киевская блогер уговаривала полицию не забирать их в участок

В Киеве 18-летняя блогер, которая любит крушить чужие квартиры и стрелять из пистолета в воздух, попала в беду. После очередного погрома арендованного жилья приехала полиция и забрала одного из участников гулянки.

Девушка ничего лучше не придумала, как предложить показать свою грудь, чтобы правоохранители его отпустили. Впрочем, это никого не заинтересовало – ей пришлось ехать вместе с товарищем в райотдел.

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Когда девушка села в полицейскую машину, то включила громкую музыку с нецензурщиной – в песне оскорбляли копов.

Еще один погром

Арендодателям и риелторам стоит бы запомнить это лицо, поскольку она вместе с друзьями, уже не впервые снимает жилье или гостиничный номер, и устраивает там погром. Что на этот раз натворили молодые люди:

разрисовали ванну,

разбили плазму,

сломали кровать,

залили пол алкоголем.

Все это снималось на телефон и выкладывалось в соцсетях. Там у девушки немало подписчиков – более 70 тысяч. Вероятно, что она насобирала сторонников подобными выходками.



Блогер Мария, которая крушит чужое жилье / Фото з инстаграма

Покажу сиськи

Когда приехала полиция и надела наручники на друга блогера, то она начала всячески оскорблять правоохранителей, а потом предложила показать грудь, если полицейские их отпустят.

Кроме того, она отметила: "Да у нас в Украине же делают". Также девушка уверяла, что это не они устроили погром.

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