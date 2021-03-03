В Шевченковском районе столицы полицейские задержали двух подозрительных мужчин, о которых правоохранителям сообщили прохожие. Произошло это 3 марта.

Как отметили киевляне, которые обратились к правоохранителям, они увидели мужчин, которые не совсем адекватно вели себя и чего-то хотели от бездомного.

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Когда же полицейские подошли к подозрительным лицам, те представились им "известными блогерами".

Оперативник департамента комитета



Мужчины показали полицейским удостоверение общественной организации / Фото "Киева оперативного"

Правоохранителям мужчины начали показывать удостоверения в которых указаны их "должности".

На "документах" мужчин было указано, что они относятся к всеукраинской общественной организации "Комитет по борьбе с коррупцией и организованной преступностью", и являются "сотрудниками оперативного отдела департамента комитета".

Во время проверки полицейские выяснили, что один из мужчин ранее имел проблемы с законом из-за незаконного обращения с оружием.

У другого – вообще нашли украденный травматический пистолет.



Документы оказались просроченными / Фото "Киева оперативного"

Судя по блогу мужчин они занимаются якобы тем, что оказывают бездомным помощь.