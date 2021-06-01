Это случилось 1 июня. Об этих событиях девушка рассказала в своем инстаграме ttiisshhiinnaa. Там у нее примерно 75 тысяч подписчиков.

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По словам девушки, апартаменты разрушала не она, а ее друзья. Однако зачем они это делали – неизвестно.

Она показывала на видео разбитую кровать и говорила, что все "не так уж трагично". На некоторых видео девушки молодые люди пользуются огнетушителем без надобности. Кроме этого, в номере пол был залит водой и спиртным.



Ванная комната квартиры, где устроили блогерский погром / Скриншот РБК

Когда прибыли правоохранители, блогерша вместе с парнем неоднократно их оскорбляли. Поэтому на парня надели наручники, чтобы увезти в участок. Тогда блогерша начала показать полицейским грудь, чтобы их отпустили.

Однако это не сработало и впоследствии она также опубликовала видео спора в участке. Какое наказание грозит молодым людям пока неизвестно

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Что о ней известно

Как сообщает РБК, это не первая выходка звезды соцсетей. Недавно она устроила стрельбу из пистолета посреди улицы во время фотосессии. Также в этот день она разгромила съемную квартиру в элитном жилом комплексе. Она это объяснила тем, что ее попросили съехать раньше, хотя и залог был оплачен заранее.

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