Выселялись в наручниках: блогеры разбили апартаменты в Киеве – видео 18+

В Киеве блогерша с друзьями устроила разрушительную вечеринку в квартире, которую арендовали. Они сломали кровать, избили телевизор, а стены разрисовали маркером. Как следствие, туда приехали правоохранители и парня блогерши в наручниках увезли в участок.

Это случилось 1 июня. Об этих событиях девушка рассказала в своем инстаграме ttiisshhiinnaa. Там у нее примерно 75 тысяч подписчиков.

Другой случай Ради хайпа в инстаграме: подростки помочились на лавочке в Киеве – видео 18+

Больше об этом инциденте

По словам девушки, апартаменты разрушала не она, а ее друзья. Однако зачем они это делали – неизвестно.

Она показывала на видео разбитую кровать и говорила, что все "не так уж трагично". На некоторых видео девушки молодые люди пользуются огнетушителем без надобности. Кроме этого, в номере пол был залит водой и спиртным.



Ванная комната квартиры, где устроили блогерский погром / Скриншот РБК

Когда прибыли правоохранители, блогерша вместе с парнем неоднократно их оскорбляли. Поэтому на парня надели наручники, чтобы увезти в участок. Тогда блогерша начала показать полицейским грудь, чтобы их отпустили.

Однако это не сработало и впоследствии она также опубликовала видео спора в участке. Какое наказание грозит молодым людям пока неизвестно

Квартира, которую разрушили молодые люди: видео "Киев Оперативный"

Что о ней известно

Как сообщает РБК, это не первая выходка звезды соцсетей. Недавно она устроила стрельбу из пистолета посреди улицы во время фотосессии. Также в этот день она разгромила съемную квартиру в элитном жилом комплексе. Она это объяснила тем, что ее попросили съехать раньше, хотя и залог был оплачен заранее.

Издание Obozrevatel пишет, что эту блогерку зовут Мария. Она живет на Троещине вместе с матерью. Девушке недавно исполнилось только 18 лет.

Ванная комната, которую разрисовали блогеры: видео телеграмм-канала "Харьков 1654"