Возмущенные карантинными ограничениями киевляне блокируют проезд общественного транспорта
Из-за вынужденно введенных властями усилений противоэпидемиологических мер в Киеве на остановках утром и вечером наблюдаются огромные очереди. В муниципальный общественный транспорт пускают пассажиров в ограниченном количестве.
Источник:Киев Оперативный
Большинство людей относится к таким неудобствам с пониманием, поскольку при почти тотальном невыполнении карантинных норм объявление локдауна было вполне закономерным. Однако находятся и те, кто требует от КГГА отменить запреты.
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В качестве протеста возмущенные жители столицы прибегли к отчаянным шагам, которые мешают вообще всем.
Просто забиты маршрутки
Если количество людей в муниципальном транспорте на самом деле контролируют, частные перевозчики на карантинные нормы по большей части не обращают внимания. В маршрутки садятся как пассажиры без масок, так в любом количестве.
Из-за этого сегодня утром полицейские решили штрафовать водителей-нарушителей. Однако разъяренные киевляне, которые не могут добраться до работы, начали едва ли не нападать на правоохранителей.
Смотрите видео разборок полиции с маршрутчиками и пассажирами в Киеве:
С серьезными проблемами столкнулись водители трамваев и троллейбусов. Они отказываются по требованию пассажиров пускать в салон большее количество людей, чем это предусмотрено нормами. Из-за этого люди начали блокировать им проезд.
Так, на остановке скоростного трамвая Гната Юры перед транспортным средством стали несколько пассажиров, которые требовали пустить их внутрь и мешали проезду.
Смотрите видео блокировки скоростного трамвая киевлянами:
Аналогичная ситуация случилась и на проспекте Романа Шухевича, где водитель троллейбуса не пустил в салон молодого человека и еще нескольких пассажиров. Из-за этого двое мужчин заблокировали транспорту проезд.
Смотрите видео блокировки движения троллейбуса в Киеве:
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