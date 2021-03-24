Из-за вынужденно введенных властями усилений противоэпидемиологических мер в Киеве на остановках утром и вечером наблюдаются огромные очереди. В муниципальный общественный транспорт пускают пассажиров в ограниченном количестве.

Большинство людей относится к таким неудобствам с пониманием, поскольку при почти тотальном невыполнении карантинных норм объявление локдауна было вполне закономерным. Однако находятся и те, кто требует от КГГА отменить запреты.

Смотрите также В КГГА заявили, что локдаун в Киеве может закончиться досрочно

В качестве протеста возмущенные жители столицы прибегли к отчаянным шагам, которые мешают вообще всем.

Просто забиты маршрутки

Если количество людей в муниципальном транспорте на самом деле контролируют, частные перевозчики на карантинные нормы по большей части не обращают внимания. В маршрутки садятся как пассажиры без масок, так в любом количестве.

Из-за этого сегодня утром полицейские решили штрафовать водителей-нарушителей. Однако разъяренные киевляне, которые не могут добраться до работы, начали едва ли не нападать на правоохранителей.

Смотрите видео разборок полиции с маршрутчиками и пассажирами в Киеве:

С серьезными проблемами столкнулись водители трамваев и троллейбусов. Они отказываются по требованию пассажиров пускать в салон большее количество людей, чем это предусмотрено нормами. Из-за этого люди начали блокировать им проезд.

Так, на остановке скоростного трамвая Гната Юры перед транспортным средством стали несколько пассажиров, которые требовали пустить их внутрь и мешали проезду.

Смотрите видео блокировки скоростного трамвая киевлянами:

Аналогичная ситуация случилась и на проспекте Романа Шухевича, где водитель троллейбуса не пустил в салон молодого человека и еще нескольких пассажиров. Из-за этого двое мужчин заблокировали транспорту проезд.

Смотрите видео блокировки движения троллейбуса в Киеве: