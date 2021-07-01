В Киеве более чем втрое увеличили стоимость парковки

Согласно распоряжению КГГА, с 1 июля в Киеве начали действовать новые тарифы на парковку автомобилей в центре и вблизи него. Нововведения касаются лишь муниципальных площадок для парковки.

Как отметил заместитель мэра Киева Константин Усов, первые две недели июля инспекторы по парковке не будут штрафовать владельцев авто за неуплату по новым тарифам. Впрочем, потом нарушителей будут заставлять платить 20-кратный размер от стоимости одного часа парковки.

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Оплатить услуги муниципальных площадок можно безналично через приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличные будут принимать исключительно терминалы Easy Pay.

Сколько будет стоить парковка в центре Киева с 1 июля

Чиновники отметили, что муниципальные парковочные площадки разделили на 3 зоны с разной стоимостью за час пребывания автомобиля.

І зону центральную часть города. За час парковки автовладельцы должны отдать 35 гривен. Ранее цена составляла всего лишь 10 гривен.

Во II зоне, расположенной на прилегающих к центру территориях, стоимость парковки достигает 25 гривен в час. Ранее ценник составлял 7 гривен.

Парковки на площадках III зоны, к которой относятся спальные районы, в КГГА оценили в 5 гривен за час.



Новые тарифы на парковку на муниципальных площадках Киева / Иллюстрация КГГА

Бесплатно воспользоваться муниципальными площадками для парковки можно будет в рабочие дни с 22:00 до 8:00, а также в выходные и праздничные дни.

Инспекция по парковке начинает разъяснительную кампанию, чтобы водители могли узнать о новых правилах, понять их, установить приложения и разобраться в новой системе оплаты. Если инспектор обнаружит авто, владелец которого не уплатил за парковку, он положит на лобовое стекло распечатанную информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядке оплаты. Такой период лояльности продлится две недели – с 1 по 16 июля,

– отметил Усов.

Также все площадки оборудуют информационными табличками, на которых укажут действующий тариф. Для удобной оплаты таблички оснастят QR-кодом.