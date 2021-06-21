В киевской фанзоне огромная толпа людей собралась, чтобы поддержать сборную на Евро-2020: видео

В третьем туре группы C на Евро-2020 в понедельник, 21 июня, встретились сборные Украины и Австрии. Болельщики "сине-желтых" собрались во всех уголках нашей страны, чтобы поддержать национальную команду.

В Киеве тысячи людей пришли в фанзону и наблюдают за поединком на большом экране.

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Перед началом встречи против Австрии поклонники нашей сборной спели гимн Украины.

Украинцы поддерживают сборную: коротко

Болельщики сборной Украины прибыли в Бухарест, чтобы поддержать нашу национальную команду в матче Евро-2020 против Австрии.

В столице Румынии фаны за несколько часов до поединка организовали марш от города к стадиону. Во время шествия они скандировали:

"У-кра-и-на!";

"Слава Украине! Героям слава!";

"Путин – х*йло!".

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