В Киеве ежедневно выявляют новые случаи COVID-19: критична ли ситуация в больницах
Уже третий день, как столица официально находится в красной зоне эпидемиологической опасности. Количество инфицированных ежедневно увеличивается.
Источник:24 канал
Если раньше госпитализировали в основном людей старшего возраста, то сейчас ситуация изменилась. На больничных койках начали оказываться и дети, и молодежь.
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Городской голова Киева Виталий Кличко отмечал, что также больше начали болеть киевляне в возрасте 30 – 40 лет. В то же время примерно 90% пациентов, которых госпитализировали с коронавирусом, нуждаются в кислородной поддержке.
Только за последние 2 дня в городской клинической больнице № 4 потратили столько кислорода, сколько раньше не использовали за год. Медики отметили, что коронавирус стал агрессивнее.
Какие больницы Киева – заполнены
"Почти все развернутые кровати заполнены. Но это не просто больные, это 90% тяжелых кислородных больных. Фактически в каждом отделении – кровати интенсивной терапии", – сообщила главный врач ГКБ №4 Татьяна Мостепан.
В больницах Киева почти все развернутые кровати – заполнены / Фото RFI
Аналогичная ситуация в семи больницах столицы, сейчас на 100% заполнены такие больницы, как:
- № 3;
- № 9;
- № 10;
- № 17.
В то же время больницы Александровска, № 6 и № 12 – заполнены на 90%. Среди средних и тяжелых больных – много детей.
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Дети остаются движущей силой вируса
По мнению иммунологов, именно дети остаются движущей силой вируса, поскольку со школы и садика приносят инфекцию в семью. Также тяжелое течение болезни связывают с новыми штаммами коронавируса.
В Украине зафиксировали 4 вида мутации и они все по-разному протекают. Однако не нужно сразу пугаться, среди тех пациентов, что мы видим – картина разная,
– сказала инфекционистка Оксана Выговская.
Она пояснила, что уже в клинике можно обнаружить у пациента или штамм, который мутировал, или тот, с которым уже работали.
Проблема с койкоместами в Киеве
Кислорода и лекарств, как говорят медики, в больницах хватает. Однако с койкоместами – большая проблема. Поэтому советуют правильно носить маски, не забывать о социальной дистанции и делать все, чтобы уберечься от вируса.
Пока медики придумывают, куда класть новых инфицированных и как перепрофилировать киевские больницы, министр здравоохранения Степанов отметил, что готов поспособствовать, чтобы мобильный госпиталь доставили в столицу.
Мобильный госпиталь из Ивано-Франковска могут доставить в Киев / Фото ГСЧС
Соответствующий госпиталь ранее развернули в Ивано-Франковске, а накануне оттуда выписали последних пациентов.
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