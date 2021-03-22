Уже третий день, как столица официально находится в красной зоне эпидемиологической опасности. Количество инфицированных ежедневно увеличивается.

Если раньше госпитализировали в основном людей старшего возраста, то сейчас ситуация изменилась. На больничных койках начали оказываться и дети, и молодежь.

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Городской голова Киева Виталий Кличко отмечал, что также больше начали болеть киевляне в возрасте 30 – 40 лет. В то же время примерно 90% пациентов, которых госпитализировали с коронавирусом, нуждаются в кислородной поддержке.

Только за последние 2 дня в городской клинической больнице № 4 потратили столько кислорода, сколько раньше не использовали за год. Медики отметили, что коронавирус стал агрессивнее.

Какие больницы Киева – заполнены

"Почти все развернутые кровати заполнены. Но это не просто больные, это 90% тяжелых кислородных больных. Фактически в каждом отделении – кровати интенсивной терапии", – сообщила главный врач ГКБ №4 Татьяна Мостепан.

В больницах Киева почти все развернутые кровати – заполнены / Фото RFI

Аналогичная ситуация в семи больницах столицы, сейчас на 100% заполнены такие больницы, как:

№ 3;

№ 9;

№ 10;

№ 17.

В то же время больницы Александровска, № 6 и № 12 – заполнены на 90%. Среди средних и тяжелых больных – много детей.

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Дети остаются движущей силой вируса

По мнению иммунологов, именно дети остаются движущей силой вируса, поскольку со школы и садика приносят инфекцию в семью. Также тяжелое течение болезни связывают с новыми штаммами коронавируса.

В Украине зафиксировали 4 вида мутации и они все по-разному протекают. Однако не нужно сразу пугаться, среди тех пациентов, что мы видим – картина разная,

– сказала инфекционистка Оксана Выговская.

Она пояснила, что уже в клинике можно обнаружить у пациента или штамм, который мутировал, или тот, с которым уже работали.

Проблема с койкоместами в Киеве

Кислорода и лекарств, как говорят медики, в больницах хватает. Однако с койкоместами – большая проблема. Поэтому советуют правильно носить маски, не забывать о социальной дистанции и делать все, чтобы уберечься от вируса.

Пока медики придумывают, куда класть новых инфицированных и как перепрофилировать киевские больницы, министр здравоохранения Степанов отметил, что готов поспособствовать, чтобы мобильный госпиталь доставили в столицу.

Мобильный госпиталь из Ивано-Франковска могут доставить в Киев / Фото ГСЧС

Соответствующий госпиталь ранее развернули в Ивано-Франковске, а накануне оттуда выписали последних пациентов.