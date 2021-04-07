Очередная смерть из-за падения с высоты произошла в Киеве днем 7 апреля. В микрорайоне Бортничи из окна 16 этажа выпал молодой человек.

Медики скорой, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть мужчины. От полученных травм пострадавший погиб мгновенно. На месте происшествия работают полицейские.

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Было ли происшествие связано с самоубийством, или же мужчина сорвался с высоты случайно, выясняют следователи.

Что известно о падении мужчины с высоты в Киеве

Мужчина упал с 16 этажа / Фото dtp.kiev.ua

Инцидент произошел на улице Евгения Харченко в одной из новостроек компании "Жилье-инвест" около 16:00 7 апреля.

Мужчина, которому на вид было около 20-25 лет выпал из окна 16 этажа.

Его личность сейчас устанавливают правоохранители.

Полицейские устанавливают обстоятельства падения мужчины с высоты / Фото dtp.kiev.ua

По факту гибели человека, согласно процессуальному кодексу, полицейские должны открыть производство по статье об умышленном убийстве. Квалифицировать произошедшее окончательно следователи смогут, когда станет известно, случайно ли погибший упал.

Полицейские столицы фиксируют стремительный рост количества самоубийств с начала 2021 года. Почти каждую неделю в Киеве происходит несколько смертельных случаев падения с высоты среди взрослых. Всего за 4 месяца года в столице совершили суицид 6 детей.