Инцидент произошел на участке дороги, которая ведет в направлении центра города. Немалый кусок бетона отвалился от конструкции и пробил лобовое стекло грузовика.
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В результате инцидента никто не травмировался.
Ожидается бешеный затор
- Еще один столичный мост "устал" около 14:00 5 июля.
- Кусок бетона упал на правую часть лобового стекла "Газели", когда транспортное средство ехало по проспекту Победы.
- После удара водитель сразу начал тормозить, но остановился в нескольких метрах от места падения.
- Сейчас на месте работают коммунальщики, которые оценивают масштабы разрушения.
Патрульные полицейские перекрыли движение по полосе, где произошла авария. Они говорят, что ожидают серьезного осложнения движения в результате инцидента.
В КГГА обещают масштабную реконструкцию
Представители местной власти уже рассказали об инциденте. По словам чиновников КГГА, на путепроводе осыпался защитный бетонный слой и части перильного ограждения. Коммунальщики уже приступили к противоаварийных работ.
В дальнейшем предусмотрена масштабная реконструкция. В рамках работ планируется заменить пролетное строение и убрать колонны, установленные на проезжей части проспекта. Благодаря реконструкции ликвидируют сужение, через которое случаются пробки,
– отметили в КГГА.
Смотрите видео с места падения части путепровода на проспекте Победы: