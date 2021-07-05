Прямо на машину: в Киеве с Берестейского путепровода упал огромный кусок бетона – видео

Правоохранители остановили движение по левой полосе из-за очередного чрезвычайного инцидента на путепроводе возле метро "Берестейская". 5 июля часть конструкции упала на "ГАЗель" непосредственно во время движения автомобиля.

Инцидент произошел на участке дороги, которая ведет в направлении центра города. Немалый кусок бетона отвалился от конструкции и пробил лобовое стекло грузовика.

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В результате инцидента никто не травмировался.

Ожидается бешеный затор

Еще один столичный мост "устал" около 14:00 5 июля.

Кусок бетона упал на правую часть лобового стекла "Газели", когда машина ехала по проспекту Победы.

После удара водитель сразу начал тормозить, но остановился в нескольких метрах от места падения.

Сейчас на месте работают коммунальщики, которые оценивают масштабы разрушения.

Патрульные полицейские перекрыли движение по полосе, где произошла авария. Они говорят, что ожидают серьезного осложнения движения в результате инцидента.

В КГГА обещают масштабную реконструкцию

Представители местной власти уже рассказали об инциденте. По словам чиновников КГГА, на путепроводе осыпался защитный бетонный слой и части перильного ограждения. Коммунальщики уже приступили к противоаварийных работ.

В дальнейшем предусмотрена масштабная реконструкция. В рамках работ планируется заменить пролетное строение и убрать колонны, установленные на проезжей части проспекта. Благодаря реконструкции ликвидируют сужение, через которое случаются пробки,

– отметили в КГГА.

Смотрите видео с места падения части путепровода на проспекте Победы: