В Киеве построят первое муниципальное кладбище для домашних животных. Такое решение 24 декабря принял Киевсовет. Депутаты также решили построить новый современный центр защиты животных.

Где именно разместят кладбище не сообщается, а вот строительство современного центра защиты домашних любимцев уже начато. Правда, его адрес пока также неизвестен. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

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Но депутаты планируют создать универсальное заведение, которое вместит в себе ветеринарную клинику с современным оборудованием и приют для кошек и собак.

Программа поддержки животных в Киеве – что она предусматривает

Кроме того, Киевсовет решил продолжить стерилизацию бездомных кошек и собак, поддержку опекунства над беспризорными животными и создание публичного пространства для владельцев животных. Речь идет о надлежащей инфраструктуре для выгула и тренировок собак, установлении комплексов для уборки за животными "Собачья гардеробная".

Вместе с тем, предусмотрены просветительские мероприятия и социальная реклама, чтобы уменьшить количество случаев жестокого обращения с животными.

На воплощение задуманных планов из бюджета планируется выделить 183,7 миллиона гривен, общая смета программы – 185,7 миллиона.

За время действия программы поддержки животных в течение 2017 – 2019 годов было стерилизовано более 23 тысяч бездомных собак и кошек. Почти 3 тысячи животных были выловлены, вакцинированы, спасены и пристроены к новым владельцам.

Ранее сайт 24 канала сообщал, что в Киеве круглосуточно будут лечить бездомных кошек и собак. Больных животных можно принести в частную клинику "4 лапы", если коммунальные учреждения будут закрыты.