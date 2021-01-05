В Киеве возможно будут ограничивать вход на некоторые станции метрополитена 7 января. Речь идет о центральной части города. Такие меры принимают чтобы на платформах не было слишком много людей.

В четверг на станции "Золотые ворота" возможно кратковременное закрытие на вход – все эскалаторы будут работать только на подъем. Также могут не пускать пассажиров на станциях – "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Майдан Независимости". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте также В Киевском метро посчитали, сколько пассажиров встретили Новый год в подземке

Такие меры необходимы для того, чтобы предотвратить массовое скопление людей на платформах, ведь в этот день будет много людей, которые пожелают добраться до елки на Софийской площади.

Аналогичные меры были введены и на Новый год – 31 декабря.

7 января Рождество Христово празднуют часть христиан восточного обряда. Кабмин перенес рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Таким образом, выходными будут четыре дня подряд – 7 – 10 января.