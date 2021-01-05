В Киеве на Рождество могут ограничить вход в метро: о каких станциях идет речь
В Киеве возможно будут ограничивать вход на некоторые станции метрополитена 7 января. Речь идет о центральной части города. Такие меры принимают чтобы на платформах не было слишком много людей.
В четверг на станции "Золотые ворота" возможно кратковременное закрытие на вход – все эскалаторы будут работать только на подъем. Также могут не пускать пассажиров на станциях – "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Майдан Независимости". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Такие меры необходимы для того, чтобы предотвратить массовое скопление людей на платформах, ведь в этот день будет много людей, которые пожелают добраться до елки на Софийской площади.
Аналогичные меры были введены и на Новый год – 31 декабря.
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