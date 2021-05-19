Старые маршрутки пока будут ездить при условии предварительных договоров. Но после завершения срока действия договоров, конкурсы будут объявлять уже по новым условиям и стандартам.

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Какие будут новые требования к перевозчикам

КГГА объявила конкурс на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. По словам заместителя Кличко, Константина Усова, город ужесточает требования к перевозчикам, которые будут участвовать в конкурсе.

Среди новых условий:

Обеспечение большей доступности автобусов для маломобильных пассажиров и людей с инвалидностью.

Запрет звукового и визуального загрязнения.

Наличие не менее 5 специальных кнопок остановки по требованию.

Оборудование салона кондиционерами и системами обогрева.

Наличие дополнительного пространства для перевозки по меньшей мере одного кресла колесной или детской коляски или велосипеда.

Среди других новаций – автоматическое объявление остановок на украинском и английском языках, которое будет дублироваться на электронном табло внутри и снаружи салона автобуса, чтобы информация была доступна людям с нарушением зрения. Салоны также будут оборудованы валидаторами для е-билета и GPS-системами.

В салонах будет фото водителя

В салоне должен быть размещен информационный стенд утвержденного городом образца. На нем будет большое фото водителя, номер автобуса, а также другая информация в отношении перевозчика и контактов для обратной связи.



В салоне будет фото и фамилия водителя / Фото КГГА

Это даст возможность пассажиру быстрее отправить предложение или жалобу.

Мы хотим, чтобы водители понимали, что они предоставляют публичную услугу в столице европейской страны. И если будет иметь место неадекватное хамское поведение с их стороны – пассажиры смогут пожаловаться на таких водителей,

– подчеркнул Усов.

Также по новым условиям водители должны быть обеспечены типичной форменной одеждой.

Для участия в конкурсе перевозчики обязаны подать автобусы с общей пассажировместимостью не менее 50 мест. Они также должны соответствовать экологическим требованиям стандарта Евро-5.

Транспорт должен стать визитной карточкой столицы

Конкурс является открытым для всех, кто может гарантировать соблюдение новых условий.

Общественный транспорт Киева должен стать его визитной карточкой. Ведь киевляне и гости столицы, в частности, зарубежные, заслуживают качественной цивилизованной услуги по перевозке. Поэтому если наши перевозчики планируют и в дальнейшем предоставлять свои услуги, они должны обеспечить их соответствующий уровень, – подвел итог заместитель председателя КГГА.

Так будет выглядеть салон маршрутки будущего / Фото КГГА