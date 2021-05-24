По мнению КГГА, такое нововведение уменьшит количество ДТП и жертв. Об этом рассказал заместитель Виталия Кличко Константин Усов.

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Опыт Европы

Первая улица, где уже повесили знак "30" – это улица Лютеранская. На ней расположен лицей, а дорожное движение здесь является одним из самых насыщенных в центре.

Скорость ухудшает реакцию водителей и приводит к столкновениям. Европа идет по пути уменьшения скоростного режима в городах,

– пояснил Усов.

Он подчеркнул, что соответствующие ограничения действуют, например, в Берлине и Брюсселе.

Также чиновник рассказал о том, как в столице Норвегии – Осло, уменьшилось количество ДТП после введения нового скоростного режима. По словам Усова, в 2019 году там была лишь одна жертва ДТП.



Первый знак "30" в столице / Фото КГГА

По данным патрульной полиции Киева, за январь-апрель 2021 года в столице в результате ДТП погибли 27 человек и 557 травмированы.

Обратите внимание! С 17 по 23 мая Киев присоединился к глобальной неделе безопасности дорожного движения, которая посвящена ограничению скорости движения транспортных средств до 30 километров в час в пределах жилых и пешеходных зон в городах.