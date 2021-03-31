Виталий Кличко сообщил, что в Киеве уже 5 апреля начнется процесс отключения от отопления жилых домов. В то же время в больницах, школах и садиках это будут делать только по их заявкам.

На отключение отопления коммунальщикам понадобится 5 дней. Мэр отметил, что синоптики обещали теплую погоду, температура будет выше 8 градусов тепла.

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Такие показатели дают право по нормативам отключать тепло в жилых домах. Но в больницах, детских садах и школах все равно будут отапливать – пока руководство не попросит об отключении.

Дают возможность экономить

Также Виталий Кличко подчеркнул, что в Киеве уже несколько лет отключают отопление раньше назначенного срока – 15 апреля.

Это делаем для того, чтобы киевляне могли немного сэкономить на оплате за отопление,

– сообщил мэр.

Ранее сайт 24 канала рассказывал как можно экономить на коммунальных платежах.

Также на сайте говорилось, что некоторые киевляне не верили платежкам, которые им присылали за отопление. Впрочем, "Киевтеплоэнерго" подтвердлил, что 10 – 17 тысяч гривен это реально.