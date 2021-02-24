Чтобы по формальным признакам Киев не попал в зону усиленных карантинных ограничений, чиновники планируют пересчитать количество койко-мест в больницах.

Об этом в эфире одного из каналов сообщил начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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По словам чиновника, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в городе растет. Непрерывно начало расти и количество людей, нуждающихся в госпитализации.

Остаться в желтой или зеленой зонах

Как отметил Рубан, представители городской власти хотят подготовиться к тому, чтобы город как можно дольше не попадал под показатели оранжевой и красной зоны карантина.

При этом делать это хотят в основном не за счет усиления ограничений для уменьшения количества инфицированных, а за счет увеличения койко-мест, которые могут принимать больных.

Впрочем, проводить профилактические и эпидемиологические мероприятия в столице также планируют. Однако Рубан не рассказал, какие именно меры хотят дополнительно вводить в Киеве.

С 24 февраля, после фактического отсутствия карантинных ограничений, в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. Продлится карантин по меньшей до 30 апреля.



Что предусматривает адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала