В Киеве все новогодние локации будут работать до середины января, но есть одно условие – люди должны соблюдать противоэпидемические меры. Если же во время празднований будут нарушаться правила, то власть готова и прекратить работу таких локаций.

В администрации просят людей соблюдать дистанцию, избегать скоплений и носить маски. Об этом сказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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19 декабря начали работу все новогодние локации. В столице нет ограничений по количеству человек, которые могут собираться в одном месте на открытом воздухе. Но за соблюдением противоэпидемических мер будет следить " Муниципальная стража",

– подчеркнул чиновник.

Он добавил, что только личная ответственность и сознание каждого поможет избежать инфицирования.

В городе же созданы все условия для безопасного передвижения киевлян и гостей столицы между праздничными локациями. Почти на каждом шагу можно увидеть антисептики и напоминания о соблюдении дистанции и ношении масок.

Кроме того, Госпродпотребслужба постоянно контролирует соблюдение и санитарных норм.

Ранее глава этой службы в Киеве Олег Рубан пригрозил закрытием новогодних ярмарок. В то же время он сказал, что доступ к главной елке ограничивать не будут.