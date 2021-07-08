Людям дают время, чтобы установить необходимые приложения, научиться ими пользоваться. До 16 июля парковщики будут только рассказывать нарушителям о новых правилах.

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Две недели штрафовать не будут

Если автомобилистов не будет на месте, им оставят подробную инструкцию с описанием порядка оплаты и размерами штрафов.

До 16 июля включительно у киевских инспекторов по парковке особая миссия. Они не штрафуют водителей за неуплаченную парковку, а вместо этого ведут открытую разъяснительную кампанию,

– отметил заместитель главы КГГА Константин Усов.

Водители, которые не уплатили за парковку, вместо постановления о нарушениях получают информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядке оплаты. Там указаны официальные тарифы на парковку в соответствии с зонами в городе, четко прописаны приложения и сайты, через которые можно осуществить оплату, а также QR-код, через который можно зайти на parking.kyiv.digital и получить все необходимые подсказки.

После 16 июля, в случае неуплаты за парковку на водителей будут налагать штрафы в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны: 700, 500 и 100 гривен.

Штраф налагается на юридического владельца автомобиля, а не на водителя, который не уплатил за парковку.

Новые тарифы

Напомним, что в центре Киева с 1 июля будут действовать новые тарифы на парковку.