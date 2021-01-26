Киевская прокуратура направила в суд обвинение в отношении 2 оперуполномоченных Нацполиции. Все из-за того, что они требовали от руководителя охранной фирмы 250 тысяч гривен долга, которого на самом деле не было.

Источник: Офис Генерального прокурора Работники Нацполиции действовали в интересах другого лица. По данным Офиса Генпрокурора, они требовали компенсацию за якобы невыполнение руководителем охранной фирмы определенных договоренностей. Читайте также В Киеве будут судить кандидата в депутаты, организовавшего "сетку" подкупа избирателей В частности, речь идет об охране во время уборки урожая зерна, к которым мужчина не имел отношения. Злоумышленников задержали после передачи 85 тысяч гривен. Передача денег / Фото Офиса Генпрокурора К теме Жестокое убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области: прокуроры требуют пожизненного Преступления работников Нацполиции разоблачили прокуроры и следователи территориального управления ГБР, расположенного в Киеве.