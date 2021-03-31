Трех врачей ведущего государственного медицинского учреждения, где лечат онкобольных, обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, а также в подделке документов. Вскоре их будут судить в Голосеевском районном суде Киева.

Как отметили в прокуратуре Киева, обвинительный акт по уголовному производству, где фигурируют врачи, направили в суд. К смерти женщины привела ошибка врача-анестезиолога. Уже после того, как потерпевшая умерла, двое других врачей начали прикрывать коллегу.

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Врачу, который вел пациентку, а также патологоанатому инкриминируют составление поддельных официальных документов группой лиц по предварительному сговору.

Что известно о смерти пациентки Национального института рака

Следователи выяснили, что анестезиолог не проводил подготовку женщины к операции должным образом. Он ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении.

Из-за ошибки врача состояние женщины резко ухудшилось. Впоследствии она умерла.

Чтобы скрыть последствия халатности коллеги, врач пациентки и патологоанатом по договоренности внесли в медицинские документы ложные данные о причине смерти женщины.

Факт совершения преступлений выявили в ходе проведения негласных следственных действий, проведенных в другом уголовном производстве. Это в дальнейшем подтвердили судебно-медицинская экспертиза и следственные действия,

– отметили в прокуратуре Киева.

Вскоре суд начнет рассматривать дело врачей по существу. Если служители Фемиды признают фигурантов виновными, анестезиологу грозят ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет, либо запрет занимать определенные должности на 5 лет.

Врача, который вел пациентку, а также патологоанатома могут приговорить к 5 годам заключения или к ограничению свободы на такой же срок.