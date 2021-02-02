Прокуроры столицы направили в суд обвинительный акт в отношении 7 членов банды, которая занималась вымогательством немалых сумм у предпринимателей, а также совершением других тяжких преступлений.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Членам группировки инкриминируют совершение большого количества преступлений – похищение человека, вымогательство, подготовка к угону машины, мошенничество, незаконное хранение наркотиков без цели сбыта.

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Задержали злоумышленников при попытке получить 860 тысяч долларов от двух предпринимателей.

Что известно о банде, которую возглавлял бывший депутат Киевского облсовета

Как утверждают следователи, злоумышленники похитили двух бизнесменов и силой их удерживали.

За освобождение они требовали передать им 860 тысяч долларов.

Потерпевших члены группировки заставили подписать фиктивные документы, которые якобы свидетельствовали о существовании долговых обязательств.

Впрочем, получить деньги злоумышленники так и не успели. Их разоблачили и задержали полицейские.

Сейчас все фигуранты дела находятся под стражей. Их имущество арестовано.