Работники прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух уроженцев Николаева, которые, по данным следствия, с оружием ограбили хлебный киоск.

Во время досудебного расследования злоумышленники находились под стражей. Вскоре их дело будет рассматриваться в Деснянском районном суде. За содеянное мужчинам грозит до 12 лет заключения.

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Также служители Фемиды могут наказать мужчин конфискацией имущества.

Что известно об ограблении хлебного киоска в Киеве



Злоумышленники угрожали женщине ножом / Фото полиции Киева

Преступление произошло в марте 2020 года на улице Каштановой.

Двое мужчин в масках зашли в киоск, и начали угрожать продавщице ножом. Злоумышленники забрали 3 тысячи гривен, после чего скрылись.

Вероятных грабителей следователи установили с помощью записей с камер видеонаблюдения. Подозреваемых задержали.

Ими оказались 40-летний уроженец Николаева и старше его на 4 года брат, которые уже имели проблемы с законом.

После задержания правоохранители изъяли одежду мужчин и отправили ее на экспертное исследование и сравнение с видеозаписями с камер системы "Безопасный город".

Выводы специалистов вместе с другими доказательствами вины злоумышленников добавили к материалам производства.



Следователи закончили досудебное расследование нападения на хлебный киоск / Фото полиции Киева