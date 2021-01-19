Киевская прокуратура направила в суд обвинение в отношении бывшего заведующего одного из отделений "Охматдета". Его будут судить за списание препаратов на крупную сумму – 620 тысяч гривен.

В документе говорится о том, что обвиняемый допустил служебную халатность, что повлекло тяжкие последствия. Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

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Согласно материалам следствия, чиновник, вопреки возложенным функциональным обязанностям, не обеспечил надлежащий контроль за полнотой учета препаратов крови и их компонентов, которые используются во время обследования и лечения детей, нуждающихся в срочном переливании крови, говорится в сообщении.

Иными словами, чиновник допустил, возможно умышленно, списание препаратов. Куда их дели – не известно.