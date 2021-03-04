Продавали под вывесками известных брендов: в Киеве будут судить членов наркогруппировок
Работники прокуратуры Киева направили в суд обвинительные акты касательно 10 человек, задержанных за организацию масштабных группировок по сбыту наркотиков.
Источник:Офис Генерального прокурора
Задержанным по подозрению в совершении преступления инкриминируют массовое производство запрещенных веществ, их сбыт, а также покупку предназначенного для изготовления наркотиков оборудования.
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По данным следователей, злоумышленники сбывали десятки килограммов наркотиков во многих областях Украины с помощью почтовых отправлений и в сети.
Продавали через сайт под названием сети аптек и интернет-магазин "Простоквашино"
Как утверждают в прокуратуре, 6 злоумышленников устроили нарколабораторию в Чернигове. Изготовляли там они амфетамин и A-PvP в промышленных масштабах. Члены этой группировки продавали товар через интернет-магазин "Простоквашино", и отправляли его по почте.
Наркотики отправляли через почтовые компании / Фото Офиса генпрокурора
Остальные 4 злоумышленника реализовывали психотропы через сайт под названием известной аптечной сети.
Группировка использовала известные бренды / Фото Офиса генпрокурора
Во время обысков полицейские изъяли:
- почти 80 килограммов психотропного вещества A-PvP;
- 38 кило амфетамина;
- 17 килограммов метамфетамина;
- 9 килограммов грибов;
- 19,6 килограмма МДМА;
- 5,6 кило метадона;
- 5,6 килограмма каннабиса;
- 2,8 килограмма кетамина;
- 1,7 килограмма мефедрона;
- 300 граммов кокаина.
У злоумышленников нашли огромное количество наркотиков / Фото Офиса генпрокурора
Если суд признает задержанных виновными, им грозит от 9 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
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