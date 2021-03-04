Работники прокуратуры Киева направили в суд обвинительные акты касательно 10 человек, задержанных за организацию масштабных группировок по сбыту наркотиков.

Задержанным по подозрению в совершении преступления инкриминируют массовое производство запрещенных веществ, их сбыт, а также покупку предназначенного для изготовления наркотиков оборудования.

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По данным следователей, злоумышленники сбывали десятки килограммов наркотиков во многих областях Украины с помощью почтовых отправлений и в сети.

Продавали через сайт под названием сети аптек и интернет-магазин "Простоквашино"

Как утверждают в прокуратуре, 6 злоумышленников устроили нарколабораторию в Чернигове. Изготовляли там они амфетамин и A-PvP в промышленных масштабах. Члены этой группировки продавали товар через интернет-магазин "Простоквашино", и отправляли его по почте.



Наркотики отправляли через почтовые компании / Фото Офиса генпрокурора

Остальные 4 злоумышленника реализовывали психотропы через сайт под названием известной аптечной сети.



Группировка использовала известные бренды / Фото Офиса генпрокурора

Во время обысков полицейские изъяли:

почти 80 килограммов психотропного вещества A-PvP;

38 кило амфетамина;

17 килограммов метамфетамина;

9 килограммов грибов;

19,6 килограмма МДМА;

5,6 кило метадона;

5,6 килограмма каннабиса;

2,8 килограмма кетамина;

1,7 килограмма мефедрона;

300 граммов кокаина.



У злоумышленников нашли огромное количество наркотиков / Фото Офиса генпрокурора

Если суд признает задержанных виновными, им грозит от 9 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.