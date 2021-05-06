По данным следствия, злоумышленники долгое время занимались противозаконной деятельностью. Группировка была достаточно мощной и организованной, поскольку ее члены четко распределяли функции между собой, а также выводили средства через оформленные на подставных лиц банковские карты.

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Организатором бизнеса был 31-летний житель Киевщины.

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Следователи выяснили, что руководитель группировки привлек к своей деятельности еще двух женщин и двух мужчин.

Одна из женщин отвечала на звонки клиентов, проверяла поступление денег, и подсказывала им, где спрятали сверток с запрещенным веществом. Другая – фасовала наркотики.

Сами закладки осуществлял один из мужчин, сообщавший о координатах свертков администраторше. Другой его приспешник работал водителем.

Между собой злоумышленники общались в мессенджерах с помощью условных слов, которые были известны только им.

Задержали членов группировки в декабре 2020 года. Всем злоумышленникам предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотиков в крупных размерах, совершенное организованной группой. Также фигурантам инкриминируют сбыт сильнодействующего лекарственного средства.

Если задержанных признают виновными, им грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.