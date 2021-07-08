Грабеж, хулиганство и убийство: в Киеве будут судить иностранца, убившего киевлянина на Майдане

Работники прокуратуры Киева направили обвинительный акт в отношении 44-летнего гражданина Казахстана, которого задержали за умышленное убийство знакомого в переходе на станции метро "Майдан Независимости".

Правоохранители выяснили, что иностранец может быть причастен не только к лишению мужчины жизни, но и к совершению других тяжких преступлений. Полицейские говорят, что казах совершил кражу, грабеж, хулиганство и убийство на территории Печерского, Соломенского и Шевченковского районов столицы.

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8 декабря 2020 года злоумышленник лишил жизни 30-летнего киевлянина.

Зарезал и убежал

Как утверждают следователи, наиболее тяжкое преступление иностранец совершил зимой 2020 года. Около 20:00 в подземном переходе на станции "Майдан Независимости" между ним и его 30-летним знакомым произошел конфликт.

Закончилась ссора тем, что 44-летний злоумышленник ударил оппонента ножом в живот. После этого он сразу же убежал.

Медики скорой не успели чем-то помочь раненому. Он умер еще до их прибытия.

Предполагаемого подозреваемого в совершении преступления задержали вскоре после убийства. Впоследствии правоохранители узнали о том, что иностранец совершал и другие преступления.

Сейчас злоумышленник находится в следственном изоляторе. Вскоре суд начнет рассматривать дело по существу.