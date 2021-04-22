Прокуроры направили в один из районных судов Киева обвинительный акт в отношении одного из бывших служителей Фемиды. Он незаконно лишал прав представителей Автомайдана.

Как отметили правоохранители, после вероятного совершения преступления в 2014 году судью уволили. Он устроился на работу адвокатом и работает на этой должности до сих пор.

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Бывшему судье инкриминируют незаконное препятствование проведению митингов и демонстраций.

Что известно о судье, который наказывал автомайдановцев

По данным следствия, преступление бывший служитель Фемиды совершил 23 января 2014 года. Он назначил суровое наказание активистам Автомайдана за вымышленное правонарушение.

Без каких-то доказательств и обстоятельств, которые могли бы отягчать ответственность автомайдановцев, судья решил лишить прав двух участников автоколонны, которая приехала в резиденцию "Межигорье".

29 декабря ГАИшники остановили автомайдановцев по дороге к резиденции бывшего президента Виктора Януковича в селе Новые Петровцы.

Правоохранители пытались препятствовать проведению мирных митингов.

Судья также решил защищать режим Януковича и назначил для активистов наиболее суровое наказание за невыполнение водителями требований об остановке.

Бывшего судью могут наказать к 2 годам исправительных работ, 6 месяцами ареста или даже до 5 лет ограничения или лишения свободы.