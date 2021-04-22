За дела Майдана: в Киеве будут судить экс-судью, который лишал прав активистов
Еще один из бывших судей, который наказывал автомайдановцев, предстанет перед судом / glavcom.ua
Прокуроры направили в один из районных судов Киева обвинительный акт в отношении одного из бывших служителей Фемиды. Он незаконно лишал прав представителей Автомайдана.
Источник:Офис Генерального прокурора
Как отметили правоохранители, после вероятного совершения преступления в 2014 году судью уволили. Он устроился на работу адвокатом и работает на этой должности до сих пор.
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Бывшему судье инкриминируют незаконное препятствование проведению митингов и демонстраций.
Что известно о судье, который наказывал автомайдановцев
- По данным следствия, преступление бывший служитель Фемиды совершил 23 января 2014 года. Он назначил суровое наказание активистам Автомайдана за вымышленное правонарушение.
- Без каких-то доказательств и обстоятельств, которые могли бы отягчать ответственность автомайдановцев, судья решил лишить прав двух участников автоколонны, которая приехала в резиденцию "Межигорье".
- 29 декабря ГАИшники остановили автомайдановцев по дороге к резиденции бывшего президента Виктора Януковича в селе Новые Петровцы.
- Правоохранители пытались препятствовать проведению мирных митингов.
- Судья также решил защищать режим Януковича и назначил для активистов наиболее суровое наказание за невыполнение водителями требований об остановке.
Бывшего судью могут наказать к 2 годам исправительных работ, 6 месяцами ареста или даже до 5 лет ограничения или лишения свободы.
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