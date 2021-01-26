Прокуратура направила в Шевченковский районный суд обвинительный акт в отношении кандидата в депутаты Киевского городского совета и члена его штаба. Их обвиняют в организации подкупа людей во время парламентских выборов осенью 2020 года.

Источник: Офис Генерального прокурора

В частности, они предлагали гражданам тысячу гривен за один голос, отданный за определенного кандидата. По данным следствия, половину суммы избиратели получали до голосования, а другую часть – после подтверждения голосования.

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Кандидата в депутаты Киевсовета и представителя его штаба, который был посредником при договоренностях, изобличили во время передачи части суммы для подкупа избирателей.



Материалы для подкупа избирателей / Фото Офиса Генпрокурора

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