В Киеве будут судить мошенника, который в пик пандемии наживался на масках: "заработал" 1,7 млн
Киевская городская прокуратура передала обвинительный акт в отношении киевлянина, который обманывал покупателей – брал деньги за медицинские маски, но их не отправлял. Мошенник успел "заработать" 1,7 миллиона гривен.
Впрочем, эти деньги потратить ему не удастся, ведь прокуроры требуют посадить мошенника в тюрьму на 8 лет. Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.
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Создал фиктивную фирму и заключал договоры
Злоумышленник зарегистрировал фиктивную фирму и успел заключить договоры с медицинскими учреждениями, благотворительными организациями и другими учреждениями.
Так, в феврале 2020 года в период начала пандемии и острого дефицита средств индивидуальной защиты мужчина разместил на популярных интернет-сайтах объявления о продаже защитных медицинских масок по привлекательной цене.
Во исполнение условий договора пострадавшие платили полную стоимость заказа, однако медицинские маски так и не получили.
Своими действиями в течение двух месяцев мошенник нанес ущерб 62 потерпевшим на общую сумму более 1,7 миллиона гривен.
Среди пострадавших:
- коммунальные предприятия,
- лечебно-реабилитационные центры,
- профсоюзные организации,
- благотворительные фонды,
- центры медико-санитарной помощи,
- физические и юридические лица.
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