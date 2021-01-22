Киевская городская прокуратура передала обвинительный акт в отношении киевлянина, который обманывал покупателей – брал деньги за медицинские маски, но их не отправлял. Мошенник успел "заработать" 1,7 миллиона гривен.

Впрочем, эти деньги потратить ему не удастся, ведь прокуроры требуют посадить мошенника в тюрьму на 8 лет. Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

Читайте также Убийство пластического хирурга Андрея Сотника: следствие передало дело в суд

Создал фиктивную фирму и заключал договоры

Злоумышленник зарегистрировал фиктивную фирму и успел заключить договоры с медицинскими учреждениями, благотворительными организациями и другими учреждениями.

Так, в феврале 2020 года в период начала пандемии и острого дефицита средств индивидуальной защиты мужчина разместил на популярных интернет-сайтах объявления о продаже защитных медицинских масок по привлекательной цене.

Во исполнение условий договора пострадавшие платили полную стоимость заказа, однако медицинские маски так и не получили.

Своими действиями в течение двух месяцев мошенник нанес ущерб 62 потерпевшим на общую сумму более 1,7 миллиона гривен.

Среди пострадавших: