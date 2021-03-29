Переселенца из оккупированного Донецка вскоре будут судить за убийство 73-летнего киевлянина. Предполагаемый убийца арендовал у пенсионера жилье.

Обвинительный акт в отношении подозреваемого направили в суд правоохранители. По версии следствия, донетчанин хотел завладеть жильем пожилого мужчины.

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Для этого он якобы задушил владельца помещения и расчленил его тело.

Что известно об убийстве 73-летнего киевлянина на Оболони

Расчлененное тело киевлянина нашли в водоеме / Фото полиции Киева

Правоохранители узнали о преступлении в феврале 2020 года, когда рыбаки выловили в заливе "Собачье устье" пакет с головой мужчины.

После находки на место происшествия выехали следователи и спасатели, которые нашли в водоеме другие фрагменты тела.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался человек, которого месяц назад объявили в розыск как пропавшего без вести.

Впоследствии правоохранители вышли на след подозреваемого, который скрывался от них на Киевщине.

37-летний переселенец, по данным следствия, задушил пенсионера, распилил его тело и утопил в разных местах залива. После убийства он сообщил родственникам об исчезновении владельца квартиры и переехал в Киевскую область.

Подозреваемому инкриминируют совершение умышленного убийства. Если суд признает его виновным, мужчине грозит до 15 лет заключения.

Судить задержанного будут в Оболонском райсуде Киева.