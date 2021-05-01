Детали от правоохранителей

Для принятия решения административные материалы направят в суд. Кстати, мужчину полицейские "поймали" через интернет.

Ранее В Киеве прошел марш вышиванок в честь годовщины создания дивизии "Галичина": видео

После завершения акции в ходе мониторинга сети интернет полицейские обнаружили, что один из участников марша использовал запрещенное нацистское приветствие,

– заявили в полиции.

Правоохранители установили, что нарушитель – 36-летний житель Киевской области. На него составили протокол о мелком хулиганстве.

Мужчина в присутствии понятых от подписи протокола об административном правонарушении отказался.

Добавим, что следователи также начали уголовное производство по статье о распространении нацистской символики и пропаганде национал-социалистического режима.

Что известно о марше в столице

Парад вышиванок в годовщину создания дивизии СС "Галичина" прошел по улицам Грушевского, Институтская и Крепостной переулок. Полицейские следили, чтобы никто из участников не использовал запрещенную символику.

В Офисе Президента возмутились такой акцией и призвали полицейских привлечь организаторов к ответственности. Там заявили, что категорически осуждают попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне.

Справка. Украинская дивизия сечевых стрельцов "Галичина" в 1943 – 1945 годах входила в состав войск Ваффен – СС Германии. Вступая в ряды немецкой армии, украинцы планировали получить поддержку для борьбы за свободную и независимую Украину.