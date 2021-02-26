В Киеве скоро начнется суд над бывшим полицейским, который торговал наркотиками. Интересно, что во время обыска у него был изъят пистолет президента-беглеца Виктора Януковича.

Как выяснилось, это самодельное оружие, а вот затвор, на котором содержится имя Януковича, был частью пистолета Макарова, который действительно когда-то принадлежал экс-президенту. Как к нему попала эта деталь неизвестно – говорит, что нашел.

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Следствие о торговле наркотиками этим полицейским завершено и дело передали в суд.

Торговал наркотиками

Полицейский сопротивлялся, когда его задерживали коллеги по службе, и пытался избавиться от улик. Правда, его "взяли" при 4 оперативной закупке "товара". В задержанного обнаружили около 40 граммов кокаина, за который он получил 70 тысяч гривен.

Дома у него нашли пакеты с МДМА ("экстази"), а также около 900 боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию, которые он хранил незаконно. Об этом писали на сайте 24 канала.

Что касается пистолета, то он является вещественным доказательством в уголовном производстве и его дальнейшую судьбу будет решать суд. Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской прокуратуры Надежда Максимец.