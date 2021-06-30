Прокуратура направила это дело в суд 30 июня. А вероятная фальсификация результатов произошла еще в конце октября 2020 года.

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В чем ее подозревают

Следователи считают, что глава одной из избирательных комиссий подала протокол подсчета голосов, где указала ложные данные. В частности, у одного из кандидатов было на 40 голосов больше, чем отдали избиратели во время голосования.

Это обнаружили во время принятия уточненного протокола и объявления результатов выборов. То есть при обработке результатов территориальной избирательной комиссией.

Что грозит за такое нарушение

Правоохранители расследовали этот случай по статье о подделке и использовании поддельной избирательной документации. За совершенное обвиняемой грозит заключение на срок от 7 до 10 лет.

Обратите внимание! В Украине 25 октября 2020 года избирали депутатов сельских, поселковых и городских советов и сельских, поселковых и городских голов. В день голосования в полицию поступило 5006 заявлений и сообщений о нарушениях. На что преимущественно жаловались – по ссылке.