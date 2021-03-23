Представители прокуратуры Киева 23 марта сообщили о подозрении в совершении ряда тяжких преступлений. По данным следствия, врач совмещал профессиональную деятельность с преступной, а его жертвами были пациенты.

33-летний работник одной из стоматологических клиник Киева, согласно материалам расследования, завладел огромной суммой средств. Кроме мошенничества, связанного с лечением, он якобы еще и снимал деньги с их карт, а также врывался в их жилища.

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За совершенные преступления ему грозит долгий срок заключения. Если, конечно, судьи признают его виновным.

Что известно о стоматологе, которого задержали за ряд преступлений

Как утверждают следователи, с мая 2019 по сентябрь 2020 года медик сообщал пациентам ложную информацию о необходимом лечении. Таким образом мужчина присвоил почти 400 тысяч.

Также в марте прошлого года стоматолог проник в жилище одной из потерпевших и похитил у нее банковскую карту. Правоохранители установили, что он снял с нее 78 тысяч гривен.

Несколько месяцев спустя, в июне, подозреваемый накачал пациентку сильнодействующими веществами и сопровождал ее домой. Уже в жилье он обобрал потерпевшую на 63 тысячи.

Покушение на убийство

Полицейские говорят, что врач также пытался убить 70-летнюю киевлянку. Он подсоединил к электрическому щитку возле ее квартиры провода, и пытался ударить током пенсионерку.

На этом перечень преступлений, которые якобы совершил стоматолог, не заканчивается. Уже после задержания, во время избрания ему меры пресечения, врач угрожал расправой прокурору.

Сейчас в Дарницком райсуде Киева и Броварском горрайонном суде области рассматривают еще два уголовных дела, где мужчина является подозреваемым по совершению разбоя и краж.