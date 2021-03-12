Работники столичной прокуратуры направили обвинительный акт в отношении 11 членов наркогруппировки, причастных к распространению запрещенных веществ и вербовки украинцев для продажи наркотиков на территории России.

По данным следствия, члены преступной организации пользовались двумя лабораториями, которые работали в Киеве и в селе Гнедин. Злоумышленники изготавливали наркотики в значительных объемах.

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Продавали вещества они через интернет-сайты "Медуза"и "Эскобар".

Что известно о деятельности мощной наркогруппировки на Киевщине

Как выяснили правоохранители, члены банды помимо изготовления и продажи наркотиков в Украине еще и вербовали людей для незаконного перемещения в Россию. Там украинцев заставляли заниматься реализацией психотропов.

Во время обыска в домах подозреваемых и в лабораториях следователи изъяли:

более 13 килограммов наркотических средств;

почти 400 литров прекурсоров;

оборудование для изготовления запрещенных веществ;

Причастным к преступлениям инкриминируют создание преступной организации, торговлю людьми, незаконное производство наркотиков с целью сбыта и без нее, пересылку прекурсоров, а также организацию работы нарколаборатории.

Если суд признает их виновными, подозреваемым грозит долгое тюремное заключение.