Искали наркокурьеров для работы в России: в Киеве будут судить участников крупной группировки
Работники столичной прокуратуры направили обвинительный акт в отношении 11 членов наркогруппировки, причастных к распространению запрещенных веществ и вербовки украинцев для продажи наркотиков на территории России.
Источник:Прокуратура Киева
По данным следствия, члены преступной организации пользовались двумя лабораториями, которые работали в Киеве и в селе Гнедин. Злоумышленники изготавливали наркотики в значительных объемах.
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Продавали вещества они через интернет-сайты "Медуза"и "Эскобар".
Что известно о деятельности мощной наркогруппировки на Киевщине
Как выяснили правоохранители, члены банды помимо изготовления и продажи наркотиков в Украине еще и вербовали людей для незаконного перемещения в Россию. Там украинцев заставляли заниматься реализацией психотропов.
Во время обыска в домах подозреваемых и в лабораториях следователи изъяли:
- более 13 килограммов наркотических средств;
- почти 400 литров прекурсоров;
- оборудование для изготовления запрещенных веществ;
Причастным к преступлениям инкриминируют создание преступной организации, торговлю людьми, незаконное производство наркотиков с целью сбыта и без нее, пересылку прекурсоров, а также организацию работы нарколаборатории.
Если суд признает их виновными, подозреваемым грозит долгое тюремное заключение.
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