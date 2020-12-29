Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении врача-хирурга одной из детских больниц Киева. Мужчину обвиняют в преступном бездействии, которое привело к гибели маленького ребенка.

Следователи выяснили, что ребенка госпитализировали с инородным телом в пищеводе и подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

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Только через 10 часов после этого хирург, который был на дежурстве, назначил мальчику осмотр слизистой оболочки пищевода.

К 3 годам тюрьмы

Инцидент произошел в феврале. По данным правоохранителей, врач нарушил требования приказа относительно маршрутов госпитализации и отправил ребенка в общую хирургию для наблюдения и обследования. Также он назначил консультацию педиатра.

Когда же пациенту стало хуже, врач начал назначать осмотры, которые должны были провести сразу. Но у ребенка возникла острая сердечная недостаточность, которая повлекла смерть.

Эксперты установили, что смерть мальчика наступила из-за бездействия врача, непроведения исследований при госпитализации и во время пребывания пациента в отделении.

Если суд признает вину врача, ему грозит до 5 лет ограничения свободы или ее лишение на срок до 3 лет. Кроме этого, медику могут запретить заниматься лечением пациентов на 3 года после увольнения.