В Киеве бухгалтер одного из вузов присвоила почти 3 миллиона
В Киеве полиция раскрыла коррупционное дело одного из вузов. Оказалось, что главный бухгалтер в течение 3 лет присваивала деньги, которые родители приносили в качестве оплаты за обучение.
Источник: Нацполиция
Женщина украла почти 3 миллиона гривен за все время. Нехватку обнаружили после аудиторской проверки.
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Правоохранители выяснили, что женщина часть денег родителей забирала себе и не вносила их в кассу. Воровку уже уволили и теперь ее ждет тюрьма – от 3 до 8 лет. Возможно суд примет и более мягкое решение – ограничение свободы от 3 до 5 лет.
Правоохранители не сообщают о котором вузе идет речь. Вероятно, что эта информация в СМИ появится позже.
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