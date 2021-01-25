В Киеве полиция раскрыла коррупционное дело одного из вузов. Оказалось, что главный бухгалтер в течение 3 лет присваивала деньги, которые родители приносили в качестве оплаты за обучение.

Источник: Нацполиция

Женщина украла почти 3 миллиона гривен за все время. Нехватку обнаружили после аудиторской проверки.

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Правоохранители выяснили, что женщина часть денег родителей забирала себе и не вносила их в кассу. Воровку уже уволили и теперь ее ждет тюрьма – от 3 до 8 лет. Возможно суд примет и более мягкое решение – ограничение свободы от 3 до 5 лет.

Правоохранители не сообщают о котором вузе идет речь. Вероятно, что эта информация в СМИ появится позже.

Ранее сайт 24 канала сообщал: