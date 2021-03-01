В Киеве прокуратура подозревает экс-чиновницу КГГА в хищении столичного бюджета более чем на 11 миллионов. Средства должны были пойти на создание социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города Киева.

Чиновница заключила дополнительное соглашение от имени общины для строительства общественного центра с офисными помещениями и паркингом в Днепровском районе. Однако правоохранители заметили разницу в расчетах.

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Она составила расчеты объема взноса, на условиях выгодных застройщику. Это привело к непоступлению в столичный бюджет более 11 миллионов гривен на создание социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Ранее сайт 24 канала писал о том, что прокуратура вернула Киеву земельный участок в Пирогово. Его стоимость 800 миллионов.