Детали ДТП рассказывает девушка, которая попала под колеса автомобиля пенсионерки. Она выяснила, что у женщины, которая едва ее не убила есть несколько квартир и земельных участков.

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Водителем Nissan Juke оказалась Ирина Козлова, которая 12 лет занимала должность главного санитарного врача города Киева, а в последние годы возглавляла СЭС Шевченковского района.

Детали ДТП

Наталья Дика переходила дорогу на зеленый свет и в тот момент, когда девушка уже дошла до середины, ее сбил белый внедорожник Ирины Козловой. Автомобиль ударил пешехода в спину, а затем еще и переехал девушку всеми колесами.

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После аварии пенсионерка (Козлова 1947 года рождения) сразу не остановилась. По словам пострадавшей, автомобиль проехал еще несколько метров.

Мама собирала зубы с асфальта

На место ДТП приехали медики, полиция и близкие участников аварии – родители Натальи и дочь Ирины Козловой, прибыли уже после того, как пострадавшую забрали в больницу.

Когда скорая отвезла меня в больницу, на место преступления приехали мои родители. Мама собирала мои зубы на асфальте в лужах крови, а папа общался с полицией и следователем,

– рассказывает Наталья Дика.

По ее словам, дочь Козловой обещала, что их семья сделает все, чтобы спасти девушку и помочь ей выздороветь. К делу подключился и внук Козловой – адвокат.

Ничем не помогают

Впрочем, ни копейки девушка так и не получила. А ее внук передал такие слова: "сумма финансовой компенсации для нее (для его бабушки – 24 канал) неподъемная и пусть ее определяет суд".

Впрочем, Наталья Дика уверена, что у этой семьи есть деньги. Она думает, что Козлова просто не хочет платить за лечение. "В нашей стране так повелось, что богатые люди избегают ответственности за совершенные ими преступления", пишет девушка.

Пострадавшая в ДТП Наталья Дика предполагает, что дело пытаются "замять".