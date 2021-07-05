Будут прививать ежедневно: центр массовой вакцинации в МВЦ начинает работу в новом графике

Начиная с 5 июля, расположенный в киевском МВЦ центр массовой вакцинации против COVID-19 будет работать без выходных. Это позволит значительно увеличить количество привитых жителей столицы до новой волны коронавирусной болезни.

По словам заместителя мэра Киева Анны Старостенко, медики в Международном выставочном центре будут работать ежедневно с 10:00 до 17:30. Получить прививку, как и раньше, можно по предварительной записи или в порядке живой очереди.

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Вакцинируют людей в центрах массовой вакцинации пока только китайским препаратом CorovaVac.

Прививаться можно не только в МВЦ

Как отметила Старостенко, за последние месяцы количество полностью иммунизированных киевлян увеличилась почти в 5,5 раза. Только за июнь в Киеве использовали 219 тысяч доз вакцин.

Как получить прививку против COVID-19 в Киеве

Те, кто хотят привиться в МВЦ, могут это сделать с помощью предварительной записи через сервис Helsi.me. Записанных на вакцинацию просят приходить заранее и уже иметь подписанную декларацию с семейным врачом.

По словам привитых, процедура получения вакцины занимает от 20 минут до часа. А вот для тех, кто приходит к МВЦ в порядке живой очереди, ситуация может быть значительно более сложной. Поскольку в очереди с самого утра могут находиться сотни жителей столицы.

Кроме того, с 5 июля по 11 июля в Киеве будет работать центр вакцинации на Atlas Weekend. Прививаться можно по предварительной записи. При этом не обязательно иметь билет на вход на фестиваль.

Также в Киеве постоянно прививают людей в поликлиниках, где каждый совершеннолетний может получить вакцину компании Sinopharm. Для этого также лучше записаться на определенное время с помощью Helsi.me.

По состоянию на 5 июля в Киеве делают прививки 3 препаратами – Comirnaty от Pfizer, Vaxzevria компании Astrazeneca, а также CoronaVac китайской Sinopharm. Первую вакцину получают только депутаты, судьи, врачи, а также работники учреждений образования. Вторую делают только тем, кто уже получил первую дозу этого же препарата. А вот доступ к CoronaVac фактически имеют все, кто только хочет вакцинироваться.