В Киеве правоохранители возможно будут перекрывать движение по центральным улицам 3 февраля. В столице запланированы массовые акции, в частности, под зданием Верховной Рады Украины и Кабинетом Министров Украины.

Источник: МВД Украины

Для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения запланированных акций работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство.

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В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшением погодных условий,

– говорится в сообщении.

Также полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.