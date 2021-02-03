В центре Киева собирается полиция: из-за проведения массовых акций
В Киеве правоохранители возможно будут перекрывать движение по центральным улицам 3 февраля. В столице запланированы массовые акции, в частности, под зданием Верховной Рады Украины и Кабинетом Министров Украины.
Источник: МВД Украины
Для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения запланированных акций работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство.
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В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.
Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшением погодных условий,
– говорится в сообщении.
Также полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.
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