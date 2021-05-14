Фотографию обнародовал в Фейсбуке активист Илгам Гасанов. Он написал, что такой декор "это уже слишком".

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Мы уже привыкли, что арт от городских коммунальщиков может быть супер своеобразный. Но обустройство клумб в центре города с помощью колючей проволоки – это уже слишком,

– написал он.

Реакция киевлян

Другие киевляне также удивились такому оформлению клумб. В частности бывший депутат Киевсовета Ярослав Диденко в комментарии под заметкой Гасанова отметил, что у того, кто сажал кусты, "руки выросли из заднего места". Про проволоку, на удивление, Диденко ничего не написал.

Автор фотографии Андрей Дашко предположил, что это кто-то случайно положил в клумбы проволоку, хотя и подчеркнул, что декор был одновременно в двух клумбах.

Реакция коммунальщиков

На пост отреагировали в КП УЗН Шевченковского района. Озеленители подчеркнули, что это не их территория, но колючую проволоку они таки убрали.

Так выглядит одна из клумб после уборки / Фото КП УЗН Шевченковского района Киева