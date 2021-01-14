В Киеве было разоблачено детективное агентство, которое занималось тем, что сбывало данные из закрытых баз правоохранительных органов. В этом участвовали работник полиции, налоговик и другие лица.

Злоумышленники назывались даже международным детективным агентством. Однако его название в прокуратуре не сообщили.

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Доступ к закрытым базам оказывали полицейский и налоговик

По данным следствия, работу так называемого агентства организовал бывший сотрудник Нацполиции Украины. Также в состав агентства входили работник полиции, руководитель структурного подразделения Государственной налоговой службы Украины, сотрудник государственной кредитно-финансового учреждения, сотрудники страхового бюро и другие лица.



Переписка "детективов" / Фото Офиса прокурора



Телефоны злоумышленников были изъяты / Фото Офиса прокурора

Указанное агентство специализировалось на незаконном сбыте информации из баз данных "Безопасная столица" КГГА о передвижении транспортных средств, данных банковских учреждений, Государственной налоговой службы, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, органов юстиции.

Заказчики из РФ и Крыма

Информацию присылали из-за анонимного телеграм-канала, в том числе по заказу российской стороны и в интересах лиц, проживающих на территории аннексированного Крыма.

Отдельно по заказу клиентов представители агентства предоставляли услуги по незаконному визуальному наблюдению и обеспечивали взлом электронных почтовых ящиков и мессенджеров. Стоимость "услуг" составляла от 100 до 2 тысяч долларов США в зависимости от сложности задачи и объемов информации.