В Киеве подорожает проезд в маршрутках
Частные перевозчики увеличат стоимость поездки в маршрутках в Киеве уже с 27 марта. Проезд будет стоить 10 гривен.
Источник:"Обозреватель"
По словам руководителя Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игоря Мойсеенко, ценники вырастут не на всех маршрутах, а лишь на 30 – 40%. К этому привел ряд экономических и социальных факторов.
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Как утверждает представитель частных компаний, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров, решение о повышении стоимости проезда является мотивированным и давно планируемым.
Повышают стоимость за штрафы
Моисеенко говорит, что основным фактором для поднятия цен является стоимость горючего, которое стоит все дороже.
Также маршрутчики недовольны уменьшением количества пассажиров из-за локдауна и карантинных ограничений.
Мы планировали повышать цены давно, но держались до конца. Когда пошла последняя волна карантинных ограничений, а еще нас штрафуют на 17 тысяч гривен. Мы просто вынуждены. То есть, у нас один вариант – останавливаться полностью или пытаться спасать ситуацию,
– пояснил руководитель Ассоциации перевозчиков.
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