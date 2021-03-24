Частные перевозчики увеличат стоимость поездки в маршрутках в Киеве уже с 27 марта. Проезд будет стоить 10 гривен.

По словам руководителя Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игоря Мойсеенко, ценники вырастут не на всех маршрутах, а лишь на 30 – 40%. К этому привел ряд экономических и социальных факторов.

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Как утверждает представитель частных компаний, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров, решение о повышении стоимости проезда является мотивированным и давно планируемым.

Повышают стоимость за штрафы

Моисеенко говорит, что основным фактором для поднятия цен является стоимость горючего, которое стоит все дороже.

Также маршрутчики недовольны уменьшением количества пассажиров из-за локдауна и карантинных ограничений.

Мы планировали повышать цены давно, но держались до конца. Когда пошла последняя волна карантинных ограничений, а еще нас штрафуют на 17 тысяч гривен. Мы просто вынуждены. То есть, у нас один вариант – останавливаться полностью или пытаться спасать ситуацию,

– пояснил руководитель Ассоциации перевозчиков.

Обратите внимание! В маршрутных такси в Киеве, по утверждению местных жителей, чаще всего нарушают карантинные нормы. Почти все время существования эпидемиологических ограничений водителей и перевозчиков никто не контролировал, однако с сегодняшнего дня за нарушение карантина начали штрафовать.