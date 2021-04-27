В Киеве по состоянию на 27 апреля было зафиксировано 869 новых случаев коронавируса. Это втрое больше, чем за предыдущие сутки.

Впрочем, стоит подчеркнуть, что предварительные данные были за воскресенье – статистика заболеваний традиционно занижена на выходных. В то же время за минувшие сутки в Киеве было сделано 1079 прививок.

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По состоянию на 27 апреля в столице зафиксировано 869 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в Киеве подтверждено 192 620 случаев заболевания на COVID-19.

Сколько умерло

По данным СНБО за минувшие сутки, к сожалению, в Киеве умер от коронавируса 31 человек. Всего – 4 497 человек.

Сколько выздоровело

Впрочем, 829 человек победили коронавирус – всего с начала эпидемии – 120 873.

Киевщина

На Киевщине за сутки выявлено 390 новых больных – с начала эпидемии зафиксировано 117 413 случаев заболевания.

От начала эпидемии выздоровели от коронавируса 95 078 человек (за сутки 912), к сожалению умерли 2 280 человек (за сутки 19).

Какова ситуация в больницах

После почти месяца локдауна в Киеве ситуация с госпитализациями больных COVID-19 пациентов стабилизировалась. В некоторых медицинских учреждениях количество инфицированных вирусом уменьшилось вдвое.

Количество свободных мест в больницах увеличивается каждый день. Сейчас врачи уже фактически никому не отказывают в госпитализации.