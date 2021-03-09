В Киеве во время ДТП на улице Академика Заболотного Porsche Cayenne на большой скорости въехал в отбойник. Машину буквально прошило насквозь, но водитель сильно не пострадал.

Свидетели аварии отмечают, что ему задело только одну ногу. Мужчину отправили в больницу.

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Это произошло на съезде с улицы Академика Заболотного на Столичном шоссе, вблизи ТЦ "Атмосфера". Отбойник прошел через всю машину и вышел из заднего стекла. Были ли в салоне авто еще пассажиры пока неизвестно.

На кадрах, которые опубликовали в соцсетях видно, что водитель выбрался из машины и прилег возле места ДТП. Возле него стоял неизвестный, который пытался помочь пострадавшему. Позже на место прибыла скорая и полиция. Обстоятельства этого ДТП будут выяснять правоохранители.

В Киеве Porsche влетело в отбойник: смотрите видео