Такой рост количества больных по сравнению со случаями выздоровления, скорее всего, связан с выходными. В рабочие дни количество выписанных пациентов и случаев выздоровления, которые вносят в статистику, значительно больше.

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Согласно данным СНБО, за прошедшие сутки умерли 15 пациентов.

Количество заболевших снова почти рекордное

Несмотря на определенное улучшение ситуации в больницах, общее количество больных продолжает увеличиваться. Сейчас в Киеве 67 410 инфицированных COVID-19. И это – едва ли не самый большой показатель по количеству активных случаев болезни с начала пандемии. В целом количество больных, согласно официальной статистике, почти постоянно растет.

В Центре общественного здоровья информацию о количестве сделанных за сутки тестов до сих пор не выложили.

С начала пандемии в Киеве: подтвердили диагноз 196 592 жителям;

4 681 пациент умер;

124 573 жителя выздоровели от болезни.

Ослабления уже завтра

С 5 мая в Киеве снова ослабят карантинные ограничения. В столице откроют детские сады, школы и вузы. В спортивных заведениях позволят начать учебно-тренировочный процесс. Также киевляне получат полный доступ к социальным услугам. Кроме того в Киеве действуют правила, которые Минздрав предусмотрел в рамках адаптивного карантина. Сейчас в городе действуют ограничения желтой зоны.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала